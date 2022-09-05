Собчак возмущена нецензурным сообщением в адрес Пугачёвой на телецентре Останкино

Ксения Собчак возмутило бранное обращение к певице Алле Пугачёвой, которое "украшает" телевизионный центр Останкино. Журналистку интересует, кто это "согласовывает".

Журналистку, блогера и ведущую Ксению Собчак возмутило послание вернувшейся в РФ исполнительнице Алле Пугачевой, которое красуется на телецентре "Останкино".

Чуть раньше по Телеграм-каналах распространились фото "Останкино", где и размещено бранное обращение в адрес недавно вернувшейся на родину Аллы Борисовны.

Разместивший ненормативную надпись поинтересовался у артистки, где в настоящее время пребывает её муж юморист Максим Галкин. На родину певица приехала только с детьми.

Собчак дала комментарии по поводу в своем Телеграм-канале. Ксению подобное хулиганство возмутило. Блогер уверяет, что абсолютно ничего смешного в этом нет.

Ксению интересует: "Какой кринж. Интересно, кто это "согласовывает".