Собчак возмущена нецензурным сообщением в адрес Пугачёвой на телецентре Останкино
Ксения Собчак возмутило бранное обращение к певице Алле Пугачёвой, которое "украшает" телевизионный центр Останкино. Журналистку интересует, кто это "согласовывает".
Журналистку, блогера и ведущую Ксению Собчак возмутило послание вернувшейся в РФ исполнительнице Алле Пугачевой, которое красуется на телецентре "Останкино".
Чуть раньше по Телеграм-каналах распространились фото "Останкино", где и размещено бранное обращение в адрес недавно вернувшейся на родину Аллы Борисовны.
Разместивший ненормативную надпись поинтересовался у артистки, где в настоящее время пребывает её муж юморист Максим Галкин. На родину певица приехала только с детьми.
Собчак дала комментарии по поводу в своем Телеграм-канале. Ксению подобное хулиганство возмутило. Блогер уверяет, что абсолютно ничего смешного в этом нет.
Ксению интересует: "Какой кринж. Интересно, кто это "согласовывает".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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