Шнуров рад возвращению Пугаёвой на родину
Не все обрадовались тому, что Алла Пугачёва вернулась в Россию после долгого отсутствия. Но есть и те, кто рад возращению Примадонны. Среди них, солист "Ленинграда" Сергей Шнуров.
Вернувшись в родное государство, Алла Пугачева увидела, что не все рады ей.
Словесные перепалки с журналистом Владимиром Соловьевым, нецензурные послания на "Останкино" - Алле Борисовне достаётся за нелестные высказывания ее супруга и отъезд из государства с запуском спецоперации.
Многие коллеги по сцене действительно рады возвращению "блудной дочери". Среди таких музыкантов оказался и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
На пресс-конференции KP.RU исполнитель признался в огромной симпатии к Примадонне.
Шнуров пояснил: "Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить.
Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы?
Моя позиция такая. Тем более, никто не отменял свободу перемещений. У нас конституция по-прежнему работает. Где хочет, там и живет. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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