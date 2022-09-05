Еврокомиссия заявила о возможности России поставлять газ не через «Северный поток»

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Россия имеет технические возможности поставлять газ в Европу и не через газопровод «Северный поток».

Эрик Мамер отметил, что именно поэтому в ЕК считают, что остановка газопровода «Северный поток» не была вызвана техническими причинами, а только политическими — распоряжение об остановки газопровода исходило от руководства России.

Официальный представитель Европейской комиссии раскритиковал действия России и заявил, что российская сторона «превратила энергетические поставки в оружие». Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и некоторых других европейских государств в панике из-за остановки «Северного потока».

2 сентября 2022 года, российская государственная корпорация «Газпром» сообщила, что временно остановит работу «Северного потока». Причиной была названа выявленная утечка масла. В тоже время в Европе считают, что причина остановки газопровода исключительно политическая.

В некоторых немецких городах, в том числе и Кельне, сразу после сообщения об остановки «Северного потока» прошла манифестация. Немцы требовали приостановить оказания военной помощи Украине и запустить газопровод «Северный поток-2».