Журавлев: Кадыров уходит с поста главы Чечни для выхода на федеральный уровень

Российский политолог Дмитрий Журавлёв раскрыл возможные причины заявления Рамзана Кадырова об его уходе в отставку.

5 сентября глава института региональных проблем России Дмитрий Журавлёв заявил, что слова Рамзана Кадырова об его возможной отставке с поста лидера Чеченской республики могут указывать на то, что политик намерен занять некую должность на федеральном уровне правительства России.

Также Журавлёв допускает, что Рамзан Кадыров может опасаться своей отставки и хочет превентивно объявить о своём увольнении на добровольной основе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 