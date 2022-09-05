Журавлев: Кадыров уходит с поста главы Чечни для выхода на федеральный уровень
Российский политолог Дмитрий Журавлёв раскрыл возможные причины заявления Рамзана Кадырова об его уходе в отставку.
5 сентября глава института региональных проблем России Дмитрий Журавлёв заявил, что слова Рамзана Кадырова об его возможной отставке с поста лидера Чеченской республики могут указывать на то, что политик намерен занять некую должность на федеральном уровне правительства России.
Также Журавлёв допускает, что Рамзан Кадыров может опасаться своей отставки и хочет превентивно объявить о своём увольнении на добровольной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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