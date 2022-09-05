На Ключевской сопке снова погибли люди, хотя это не самый сложный для восхождения маршрут

Ключевская сопка – это действующий вулкан, расположенный на территории России. С давних пор при восхождении здесь гибнут люди, хотя маршрут далеко не самый сложный.

Высота Ключевской сопки не достигает 5 000 м, для восхождения даже не всегда используется альпинистское снаряжение. Однако есть и свои опасности.

Гора достаточно крутая, большая часть маршрута покрыта камнями и льдом. Это действующий вулкан, поэтому здесь регулярно происходят микроземлетрясения.

Еще одна опасность – камнепады, от которых на определенной высоте практически невозможно укрыться. К этому стоит добавить сильный ветер, плохую видимость и отсутствие определенной тропы для ходьбы.

Главная причина гибели людей на Ключевской сопке – отсутствии организации и пренебрежение мерами безопасности.

Сюда нельзя идти без опытного гида, даже если в этом случае восхождение обойдется дороже. На подъем должно уйти 10-12 дней, при ускоренном подъеме риск возрастает.

На вершине нельзя стоять рядом с кратером из-за неустойчивости породы. Не помешает и респиратор из-за высокой загазованности.

Питьевую воду необходимо взять с собой, несмотря на то, что это лишний груз. Взять ее будет просто негде. И все эти правила обязательны для соблюдения, ведь без них нельзя гарантировать безопасность.