Стано: Боррель не называл Россию фашистским государством

Пресс-секретарь Жозепа Борелля Петер Стано утверждает, что глава Евродипломатии не называл Россию фашистской страной.

5 сентября лидер пресс-службы главы Евродипломатии Борреля Петер Стано сообщил, что политик не называл Россию фашистским государством и фашистским режимом.

По заявлению Стано, всему виной ошибка переводчика, который неправильно озвучил слова Жозепа Борелля на недавнем мероприятии с его участием.

В тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что больше не считает Борреля дипломатом после его высказываний о России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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