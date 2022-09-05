Стано: Боррель не называл Россию фашистским государством
Пресс-секретарь Жозепа Борелля Петер Стано утверждает, что глава Евродипломатии не называл Россию фашистской страной.
5 сентября лидер пресс-службы главы Евродипломатии Борреля Петер Стано сообщил, что политик не называл Россию фашистским государством и фашистским режимом.
По заявлению Стано, всему виной ошибка переводчика, который неправильно озвучил слова Жозепа Борелля на недавнем мероприятии с его участием.
В тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что больше не считает Борреля дипломатом после его высказываний о России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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