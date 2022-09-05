Подоляк: Крым и утраченные Киевом территории готовятся к наступлению ВСУ
Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что жители территорий, утраченных Киевом, должны готовиться к скорому контрнаступлению украинских военных.
Вечером понедельника представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что командование ВСУ советует жителям Крыма, Херсонской, Запорожской, Харьковской и прочих областей Украины, вышедших из-под контроля Киева, готовить припасы еды, воды и одежды.
Также Подоляк советует жителям данных территорий подготовить устройства powerbank для зарядки телефонов и несколько убежищ на случай скорых боевых действий.
По словам Михаила Подоляка, в скором времени солдаты вооружённых сил Украины вторгнутся в Крым и другие утраченные Киевом земли с целью их отвоевания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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