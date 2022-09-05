Капитонова: Борис Джонсон помог Трасс победить Сунака на выборах
Российский политолог Наталья Капитонова уверена, что экс-премьер Британии Борис Джонсон оказал помощь Лиз Трасс во время её участия в выборах на пост нового премьера страны.
В понедельник вечером политологический аналитик Наталья Капитонова сообщила, что считает Бориса Джонсона ответственным за успех главы МИД Великобритании Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра Соединённого Королевства.
По мнению Капитоновой, Джонсон оказал поддержку Трасс, чтобы наказать её единственного противника Риши Сунака, который ранее занимал пост главы Минфина Великобритании и демонстративно ушёл в отставку, что далее повлекло за собой отставку самого Бориса Джонсона.
При этом Наталья Капитонова уверена, что далее Джонсон надеется на неудачи Лиз Трасс на новой должности с целью самому вернуться в премьерское кресло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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