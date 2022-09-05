Капитонова: Борис Джонсон помог Трасс победить Сунака на выборах

Российский политолог Наталья Капитонова уверена, что экс-премьер Британии Борис Джонсон оказал помощь Лиз Трасс во время её участия в выборах на пост нового премьера страны.

В понедельник вечером политологический аналитик Наталья Капитонова сообщила, что считает Бориса Джонсона ответственным за успех главы МИД Великобритании Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра Соединённого Королевства.

По мнению Капитоновой, Джонсон оказал поддержку Трасс, чтобы наказать её единственного противника Риши Сунака, который ранее занимал пост главы Минфина Великобритании и демонстративно ушёл в отставку, что далее повлекло за собой отставку самого Бориса Джонсона.

При этом Наталья Капитонова уверена, что далее Джонсон надеется на неудачи Лиз Трасс на новой должности с целью самому вернуться в премьерское кресло.