Верховный представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в Европейском союзе есть сторонники сокращения помощи Украине и даже противники оказания поддержки украинской стороне.

Жозеп Боррель отметил, что в Евросоюзе есть политические силы, которые выступают за сокращение помощи Украине. Кроме того, есть силы, которые против оказания любой поддержки украинской стороне. По его словам, это нормально, когда в демократическом обществе «есть люди с разной позицией».

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Евросоюз-Украины в Брюсселе, Жозеп Боррель также признал усталость граждан некоторых стран Европы от антироссийских санкций.

По словам Борреля, несмотря на то, что многие недовольны, как работают санкции, политическая линия Европейского союза будет продолжаться. Проблемы и энергетический кризис от сокращения поставок из России «проверка европейцев на прочность».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в странах Европы систематически падает уровнь жизни граждан, а компаниям и отдельным семьям становиться все хуже. Он считает, что из-за этого у европейцев будет все больше вопросов к руководителям своих государств.