Журналиста Ведомостей и Коммерсанта признали госизменником и осудили на 22 года колонии

Российского журналиста Сафронова осудили на 22 года лишения свободы за госизмену.

В российской столице вынесен приговор бывшему корреспонденту изданий "Коммерсантъ" и "Известия" Сафронову.

Суд признал его виновным в измене государству и приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы.

По данным российской Федеральной службы безопасности, Сафронов имел связи с западными спецслужбами.

Интересно, что в момент оглашения приговора сам Сафронов лишь пожал плечами. Защита будет обжаловать решение суда.

Обвиняемый не признавал свою вину и отрицал все, что ему инкриминируют.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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