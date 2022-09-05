Журналиста Ведомостей и Коммерсанта признали госизменником и осудили на 22 года колонии

Российского журналиста Сафронова осудили на 22 года лишения свободы за госизмену.

В российской столице вынесен приговор бывшему корреспонденту изданий "Коммерсантъ" и "Известия" Сафронову.

Суд признал его виновным в измене государству и приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы.

По данным российской Федеральной службы безопасности, Сафронов имел связи с западными спецслужбами.

Интересно, что в момент оглашения приговора сам Сафронов лишь пожал плечами. Защита будет обжаловать решение суда.

Обвиняемый не признавал свою вину и отрицал все, что ему инкриминируют.