Журналиста Ведомостей и Коммерсанта признали госизменником и осудили на 22 года колонии
Российского журналиста Сафронова осудили на 22 года лишения свободы за госизмену.
В российской столице вынесен приговор бывшему корреспонденту изданий "Коммерсантъ" и "Известия" Сафронову.
Суд признал его виновным в измене государству и приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы.
По данным российской Федеральной службы безопасности, Сафронов имел связи с западными спецслужбами.
Интересно, что в момент оглашения приговора сам Сафронов лишь пожал плечами. Защита будет обжаловать решение суда.
Обвиняемый не признавал свою вину и отрицал все, что ему инкриминируют.
Опубликовано: Николай Скира
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