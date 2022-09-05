Макрон: Россия должна вывести войска с Запорожской АЭС для безопасности на объекте
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции.
5 сентября состоялся новый телефонный разговор между французским президентом Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которого Макрон высказался о необходимости сохранения ядерной безопасности на профильных объектах Украины.
Вместе с тем Эммануэль Макрон сообщил, что считает вывод российских войск с Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар единственным гарантом её безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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