Макрон: Россия должна вывести войска с Запорожской АЭС для безопасности на объекте

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции.

5 сентября состоялся новый телефонный разговор между французским президентом Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которого Макрон высказался о необходимости сохранения ядерной безопасности на профильных объектах Украины.

Вместе с тем Эммануэль Макрон сообщил, что считает вывод российских войск с Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар единственным гарантом её безопасности.