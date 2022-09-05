Макрон: Россия должна вывести войска с Запорожской АЭС для безопасности на объекте

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции.

5 сентября состоялся новый телефонный разговор между французским президентом Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которого Макрон высказался о необходимости сохранения ядерной безопасности на профильных объектах Украины.

Вместе с тем Эммануэль Макрон сообщил, что считает вывод российских войск с Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар единственным гарантом её безопасности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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