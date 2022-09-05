Spiegel: немцы поражены наглостью жены Зеленского

Издание Spiegel утверждает, что граждане Германии пришли в шок от степени наглости Елены Зеленской, которая открыто высмеяла проблемы европейцев, столкнувшихся с инфляцией и ростом цен на электроэнергию.

5 сентября газета Der Spiegel сообщила, что накануне жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что европейцы считают свои "копейки", жалуясь на подорожание еды и электроэнергии, в то время как украинские граждане делают то же самое, попутно считая своих убитых.

Под данным постом Spiegel скопилась целая сетка комментариев разгневанных немцев, часть из которых сошлись во мнении о том, что Зеленская обнажила свой наглый характер, высмеивая проблемы жителей Европы. Другие же немцы оказались более прямолинейными, заявив, что их солидарности с Украиной пришёл конец.