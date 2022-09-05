Борис Джонсон и Владимир Зеленский решили остаться друзьями

В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о статусе отношений Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.

В понедельник пресс-служба британского премьера сообщила, что после отставки Бориса Джонсона с государственной должности он заверил Владимира Зеленского, что будет продолжать делать всё возможное для поддержки Украины.

Также в пресс-релизе премьер-министра утверждается, что после своего увольнения Джонсон и Зеленский остались хорошими друзьями, регулярно поддерживая контакты по телефону.

Примечательно, что ранее Борис Джонсон вновь посетил Киев, сообщив, что мечтал сделать это повторно до того, как будет уволен с поста премьер-министра Великобритании.