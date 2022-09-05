В РПЦ назвали незаконным стремление Латвийской церкви получить автокефалию
В РПЦ считают, что латвийские православные не могут отделиться от Московского Патриархата.
Российская православная церковь прокомментировала стремление Латвийской православной церкви получить автокефалию.
При этом стоит отметить, что православные Латвии могли самостоятельно избирать предстоятеля, так как у нее был свой Собор и Синод.
В РПЦ прокомментировали направленный на рассмотрение в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной церкви от Московского патриархата.
При этом в РПЦ считают, что что только Московский патриархат может предоставить автокефалию ЛПЦ.
"Решение о предоставлении Латвийской Церкви автокефалии может быть принято исключительно матерью-церковью, то есть, Московским Патриархатом. Принятие такого решения какими бы то ни было Государственными инстанциями означало бы антиконституционное вмешательство во внутренние дела Церкви", - передают "Известия"
Опубликовано: Николай Скира
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