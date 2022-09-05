Radio Sud: Запад не может придумать новые санкции против России с 2014 года
Издание Radio Sud взяло интервью у швейцарского разведчика Жака Бо, который уверен, что Запад не придумает новые санкции против России.
5 сентября бывший разведчик Швейцарии Жак Бо дал интервью изданию Radio Sud, где заверил, что страны коллективного Запада во главе с США не в состоянии придумать новые санкции против России с 2014 года.
По мнению Бо, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году Запад ввёл максимально жёсткие антироссийские санкции, успех которых не в состоянии повторить.
При этом Жак Бо отмечает, что в 2014 году России мешало падение цены на нефть, в то время как теперь цены на энергоносители только растут, а Москва остаётся их крупнейшим поставщиком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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