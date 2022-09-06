Газпром напомнил странам Европы о том, что зима близко
"Газпром" выпустил видео, в котором напомнил странам Европы о приближающейся зиме.
Российская газовая компания "Газпром" выпустила ролик, который напоминает о грядущей зиме.
Ролик связан с остановкой транзита газа по трубопроводу "Северный поток-1". В нем говорится, что зима будет длиться долго.
Напомним, что ранее поставки газа по "СП-1" были приостановлены из-за нескольких поломок.
При этом не уточнялось, когда транзит газа будет возобновлен.
На этом фоне резко начал увеличиваться транзит газа в Европу через территорию Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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