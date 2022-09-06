Подоляк анонсировал наступление ВСУ на Крым
Михаил Подоляк анонсировал наступление Вооруженных сил Украины на Крымский полуостров.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к жителям Крыма.
По его словам, им необходимо готовиться к так называемой "деоккупации" полуострова, причем в скором времени.
Он посоветовал подготовить укрытия, а также запастись продуктами питания и питьевой водой
"В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки. Всё будет Украина", - написал Подоляк.
Опубликовано: Николай Скира
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