Подоляк посоветовал жителям Крыма запастись продуктами и подготовиться к деоккупации

Михаил Подоляк обратился к жителям Крымского полуострова и посоветовал им готовиться к началу боев.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в скором времени Вооруженные силы страны могут войти в Крым.

Он посоветовал жителям Крыма начать готовиться к тому, что украинские войска придут в их дома.

В связи с этим, отметил Подоляк, стоит подготовить запасы питьевой воды, а также продуктов питания.

Также Подоляк посоветовал крымчанам подготовить портативные зарядные устройства, так как подача электричества может быть нарушена.