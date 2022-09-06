Подоляк посоветовал жителям Крыма запастись продуктами и подготовиться к деоккупации

Михаил Подоляк обратился к жителям Крымского полуострова и посоветовал им готовиться к началу боев.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в скором времени Вооруженные силы страны могут войти в Крым.

Он посоветовал жителям Крыма начать готовиться к тому, что украинские войска придут в их дома.

В связи с этим, отметил Подоляк, стоит подготовить запасы питьевой воды, а также продуктов питания.

Также Подоляк посоветовал крымчанам подготовить портативные зарядные устройства, так как подача электричества может быть нарушена.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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