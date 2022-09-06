Боррель: Наличие у граждан России визы более не гарантирует попадание в Евросоюз
Жозеп Боррель заявило, что россиян больше не будут так просто впускать в ЕС даже при наличии визы.
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель высказался о визах для граждан Российской Федерации.
По словам Борреля, теперь даже наличие визы не будет гарантировать россиянам попадание на территорию Евросоюза.
"Факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз", - сказал Боррель.
Напомним, что после начала специальной военной операции в Украине страны ЕС начали высказываться за прекращение выдачи виз россиянам.
В авангарде идут страны Балтии, которые уже объявили о том, что не будут впускать россиян.
Опубликовано: Николай Скира
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