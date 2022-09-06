Боррель: Наличие у граждан России визы более не гарантирует попадание в Евросоюз

Жозеп Боррель заявило, что россиян больше не будут так просто впускать в ЕС даже при наличии визы.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель высказался о визах для граждан Российской Федерации.

По словам Борреля, теперь даже наличие визы не будет гарантировать россиянам попадание на территорию Евросоюза.

"Факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз", - сказал Боррель.

Напомним, что после начала специальной военной операции в Украине страны ЕС начали высказываться за прекращение выдачи виз россиянам.

В авангарде идут страны Балтии, которые уже объявили о том, что не будут впускать россиян.