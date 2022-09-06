Макрон поддержал введение дополнительного налога для европейских энергетических компаний

Франция поддержала общеевропейский налог на прибыль энергетических компаний и стала последней страной, выступившей за чрезвычайную меру по смягчению последствий энергетического кризиса.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддерживает данный европейский механизм.

Он пояснил, что речь идет о дополнительном налоге для энергетических компаний, чьи производственные затраты значительно ниже рыночных цен.

После телефонного разговора с Олафом Шольцем Макрон сказал, что введение налога поддерживают как Франция, так и Германия.

Президент Франции отметил, что налог на непредвиденные расходы является наиболее справедливым и эффективным подходом.

Министры энергетики ЕС встретятся 9 сентября, чтобы обсудить специальные меры по сдерживанию резкого роста цен на энергоносители, от ограничения цен на природный газ до приостановки торговли энергетическими деривативами.

Европа борется за то, чтобы предотвратить энергетическую катастрофу. Цены на газ выросли после того, как вечером в пятницу ПАО «Газпром» приняло решение о закрытии важнейшего газопровода «Северный поток-1».

На днях Германия, наиболее пострадавшая от отключения «Северного потока», представила пакет на 65 млрд долларов для защиты потребителей с налогом на непредвиденную прибыль.