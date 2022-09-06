Байден обозвал идиотом несогласного с ним протестующего

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оскорбил протестующего на своем выступлении.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден назвал протестующего на своем выступлении идиотом.

В Висконсине Байден выступал с речью, критикующей сторонников экс-президента Дональда Трампа.

"Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", — сказал президент США.

Один из зрителей попытался своими выкриками прервать выступление американского президента. Затем охрана попыталась его вывести.

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", — сказал Байден охране.