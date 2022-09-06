Кадыров: Россия борется с мировым терроризмом в Донбассе

Рамзан Кадыров утверждает, что силы спецопераций армии России оказывают противодействие неким тёмным силам, которые сосредоточились на территориях республик ДНР и ЛНР.

В ночь на 6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не собирается увольняться с действующей должности и намерен побить прежний рекорд по времени, занимаемом на посту главы региона России.

По мнению Кадырова, во время специальной военной операции армии РФ разговоры об его отставке с должности лидера Чеченской республики следует оставить на обозримое будущее.

Также Рамзан Кадыров выразил уверенность, что сейчас российские войска ведут борьбу с общемировым сатанизмом, сконцентрировавшим свои усилия в Донецкой и Луганской областях.