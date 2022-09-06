Кадыров: Россия борется с мировым терроризмом в Донбассе
Рамзан Кадыров утверждает, что силы спецопераций армии России оказывают противодействие неким тёмным силам, которые сосредоточились на территориях республик ДНР и ЛНР.
В ночь на 6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не собирается увольняться с действующей должности и намерен побить прежний рекорд по времени, занимаемом на посту главы региона России.
По мнению Кадырова, во время специальной военной операции армии РФ разговоры об его отставке с должности лидера Чеченской республики следует оставить на обозримое будущее.
Также Рамзан Кадыров выразил уверенность, что сейчас российские войска ведут борьбу с общемировым сатанизмом, сконцентрировавшим свои усилия в Донецкой и Луганской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Соловьёв появился с травмами лица на публике и поругался с журналистом
Лиз Трасс исключает введение дополнительного налога для энергетических компаний
Путин высказался по поводу фото Шольца возле турбины для «Северного потока»
JPMorgan, Deutsche Bank и другие крупные европейские банки отключают горячую воду, останавливают фонтаны и готовят дизельные генераторы
Daily Mail: после введения санкций Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд. долларов США