Спасатели эвакуировали 3 выживших туристов с Ключевской сопки в Камчатке

Сотрудники российского МЧС спасли трёх туристов, которые потерпели бедствие на Ключевской сопке.

Рано утром 6 сентября пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России сообщила, что спасатели добрались до туристов, которые застряли на Ключевской топке в Камчатке.

Известно, что сотрудники МЧС смогли спасти лишь девятерых из двенадцати туристов, в то время как остальные девять туристов погибли до приезда спасателей.

К текущему моменту работники МЧС РФ решают, как забрать тела погибших туристов, которые лежат на высоте 4158 метров над уровнем моря и не могут быть спущены на землю без специального оборудования.