Спасатели эвакуировали 3 выживших туристов с Ключевской сопки в Камчатке
Сотрудники российского МЧС спасли трёх туристов, которые потерпели бедствие на Ключевской сопке.
Рано утром 6 сентября пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России сообщила, что спасатели добрались до туристов, которые застряли на Ключевской топке в Камчатке.
Известно, что сотрудники МЧС смогли спасти лишь девятерых из двенадцати туристов, в то время как остальные девять туристов погибли до приезда спасателей.
К текущему моменту работники МЧС РФ решают, как забрать тела погибших туристов, которые лежат на высоте 4158 метров над уровнем моря и не могут быть спущены на землю без специального оборудования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Боррель: Евросоюз завершит спецоперацию РФ с соблюдением суверенитета Украины
В Китае заблокированы 65 млн человек, вспышки зарегистрированы в рекордном количестве городов
Экс-советник главы «Роскосмоса» Сафронов приговорён к 22 годам строгого режима
Индийский миллиардер, бывший глава Tata Сайру Мистри, погиб в автокатастрофе
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах