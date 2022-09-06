Как заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, президент Украины Владимир Зеленский лично возглавлял наступательную операцию на Херсон.

По словам чиновника Зеленский заведомо отправил людей на гибель, сделав это с целью самопиара и отчета перед западными спонсорами, включая США. Стремоусов предполагает, что Запад может сам «сдать» Зеленского, предчувствуя скорое поражение Украины. Как считает замглавы администрации Херсонской области, в этом случае Владимира Зеленского ждет военный трибунал.

Ранее Стремоусов отмечал, что попытка наступления украинских войск под Херсоном потерпела полный крах, при этом количество погибших украинских военных исчисляется несколькими тысячами.