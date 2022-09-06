Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
Как заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, президент Украины Владимир Зеленский лично возглавлял наступательную операцию на Херсон.
По словам чиновника Зеленский заведомо отправил людей на гибель, сделав это с целью самопиара и отчета перед западными спонсорами, включая США. Стремоусов предполагает, что Запад может сам «сдать» Зеленского, предчувствуя скорое поражение Украины. Как считает замглавы администрации Херсонской области, в этом случае Владимира Зеленского ждет военный трибунал.
Ранее Стремоусов отмечал, что попытка наступления украинских войск под Херсоном потерпела полный крах, при этом количество погибших украинских военных исчисляется несколькими тысячами.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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