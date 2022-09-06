Песков поддержал введение в школах таких тем как «разговоры о важном»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поддержал введение в школах «разговоров о важном».

Российский государственный деятель Дмитрий Песков оценил введение в школах разговоров о важном.

Пресс-секретарь Путина утверждает, что с подрастающим поколением необходимо вести разговоры на разные важные темы.

Со слов Дмитрия Пескова следует, что если Россия не будет говорить со своими детьми, то это сделает кто-то другой, а этого нельзя допустить.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 





 

 

 

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