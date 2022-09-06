Песков: Путин проводит закрытое совещание с представителями минобороны на полигоне Сергеевский

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит закрытое совещание с представителями Министерства обороны РФ Шойгу и Герасимовым на полигоне Сергеевский.

Шестого сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где в данный момент проходит совещание с представителями Минобороны России.

Представитель Кремля отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, а также руководитель Генштаба Валерий Герасимов. Песков подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.