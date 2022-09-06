Песков: Путин проводит закрытое совещание с представителями минобороны на полигоне Сергеевский
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит закрытое совещание с представителями Министерства обороны РФ Шойгу и Герасимовым на полигоне Сергеевский.
Шестого сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где в данный момент проходит совещание с представителями Минобороны России.
Представитель Кремля отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, а также руководитель Генштаба Валерий Герасимов. Песков подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны
Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
Лукашенко анонсировал очередную амнистию по случаю Дня народного единства
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
Песков объяснил: за ситуацию с "Северным потоком" полностью отвечает Европа
Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном