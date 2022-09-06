В Курской области из-за обстрелов ВСУ обесточен приграничный посёлок Тёткино
Курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что украинская сторона выпустила 21 снаряд по российскому приграничному посёлку Тёткино.
Во вторник утром, 6 сентября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале рассказал о том, что украинские военнослужащие вновь атаковали находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино.
Старовойт заявил, что в результате не менее двадцати одного прилёта со стороны ВСУ на местном зернотоке возникло возгорание трансформатора, что стало причиной отключения электроэнергии в курском населённом пункте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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