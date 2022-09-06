Привычные родукты, запрещённые в разных странах
Современный человек привык к широкому ассортименту продуктов. Некоторые продукты, привычные для нас, запрещены в разных государствах законом.
Привычные для нас продукты запрещены в других странах на законодательном уровне.
В США не найдёшь "Киндер сюрприз", в Сингапуре не удастся пожевать жвачку, в Канаде нет в продаже сырого молока, а конфеты "M&M’s" запрещены в Швеции.
"Киндер яйцо" с игрушкой внутри в Америке не продаётся, потому что закон говорит, что любые продукты с "непитательными предметами внутри", запрещены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Американцам предлагают "Kinder joy", который похож на "Киндер Сюрприз" по вкусу, но это не шоколадное яйцо и никакой игрушки внутри нет.
В Швеции запретили конфеты "M&M’s". Суд постановил, что компания "Mars" не вправе рекламировать "M&M's" со строчной буквой "m&m".
Дело в том, что данный логотип похож на единственную строчную букву "m", применяемую шведским брендом арахиса в шоколаде Marabou, который выпускается аж с 1960-х годов, а "M&M's" шведы увидели лишь в 2009 году.
Правительство Канады запретило продажу сырого молока в своём государстве. В сыром молоке часто содержатся патогены, которые способны выделять токсины.
За поставку сырого молока здесь можно загреметь в тюрьму.
С 1992 года продажа жевательной резинки в Сингапуре признана незаконной.
Причина - быт. Жвачку бросали в почтовые ящики, она портила оборудование уборщиков. Жвачка на датчиках дверей высокоскоростных поездов, которую наклеивали те, кому лень было дойти до урны, приводила к сбоям в работе дверей и длительным перерывам в движении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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