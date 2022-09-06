Минимум 65 человек погибли и сотни получили ранения в результате мощного землетрясения в Китае

Мощное землетрясение произошло на юго-западе Китая. В результате оползней и сильных толчков под развалинами домов погибли 65 человек, несколько сотен получили ранения. По данным Associated Press, 16 человек пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в горном районе провинции Сычуань. Сильные толчки вызвали оползни, повреждения зданий и отключения электроэнергии. В отделе кризисного управления сообщили, что одна из дорог была заблокирована после того, как на нее упали камни и грязь.

Это явление вызвало шок в столице региона Чэнду, где 21 миллион жителей охвачен карантином. AP подчеркивает, что город находится примерно в 200 км от эпицентра землетрясения.

37 человек погибли в городе Мокси в тибетской автономной префектуре Гара. Там были повреждены здания, жители остались без электричества. По данным Associated Press со ссылкой на информационное агентство Синьхуа, эвакуировано более 50 тысяч человек. людей из самых опасных районов. Они живут в специально установленных палатках. Еще 28 человек погибли в соседнем районе Шимиан на окраине города Яань.

Более 400 человек получили ранения, 16 пропали без вести.

Землетрясение последовало за аномальной жарой и засухой, которые привели к нехватке воды и отключению электроэнергии. Китай все еще борется с коронавирусом. Миллионы людей заперты в соответствии со строгой политикой нулевого COVID.