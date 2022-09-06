Франция обязалась поставлять газ Германии, которая взамен может снабжать ее электроэнергией, сообщил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Эти действия призваны предотвратить потенциальный энергетический кризис, который может ожидать Европу предстоящей зимой. Кроме того, по мнению президента Франции, необходимо принять общеевропейские решения, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на энергоносители.

Президент Эммануэль Макрон призвал французов экономить энергию и сократить потребление энергии на 10% этой зимой, чтобы избежать нормирования газа и электричества. Он также повторил призыв ограничить отопление помещений максимальной температурой 19 градусов.

Французский лидер также заявил, что "выступает за единую практику покупки газа" в Европе, чтобы покупать "дешевле" и снижать цену на российский газ, поставляемый по трубопроводу.

По словам главы французского государства, и Париж, и Берлин выступают за введение Евросоюзом механизмов, с помощью которых энергетические операторы, получающие чрезмерно высокие прибыли за счет роста цен на электроэнергию, внесли "вклад" в государственную казну.

Президент Франции также заявил, что не видит необходимости в строительстве нового газопровода между Францией и Испанией, проекта Midcat, поддержанного Мадридом и Берлином.