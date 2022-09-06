Стала известна дата закрытия магазинов H&M в России
Торговые точки шведского бренда одежды H&M полностью прекратят работу 30 ноября 2022 года
Эту новость сообщил TG-канал Mash, ссылаясь на работников магазинов, которым пришли соответствующие уведомления.
После закрытия ещё около двух недель будет демонтироваться оборудование и вывозиться вместе с остатками товара. В декабре сотрудники H&M в России должны получить компенсацию.
В начале августа после пяти месяцев простоя магазины H&M возобновили работу в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».
К концу лета по всей России вновь открылись примерно 50 процентов торговых точек шведской фирмы.
Как оказалось это делалось для распродажи перед окончательным уходом из страны.
Марка до последнего надеялась надеялась на отмену санкций и хотела остаться в России, поскольку местный рынок приносит ей 10 процентов всей выручки.
Кроме того, после ухода других европейских брендов масс-маркета, у H&M практически отсутствовали конкуренты в России.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
В России начинают предоставлять кредиты в китайской валюте
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
Заболевший онкологией кожного покрова Виктор Рыбин похудел на 12 килограмм
Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном