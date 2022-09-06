Офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто используют запрещенные боеприпасы.

Андрей Марочко отметил, что украинская армия начала часто использовать запрещенные международными конвенциями боеприпасы. В частности, речь идет о зоне боевых действий, где сосредоточены войска народной мили ЛНР.

По словам Марочко, большая часть запрещенных боеприпасов ВСУ получает от стран бывшего Варшавского договора. Кроме того, поставки запрещенных боеприпасов на подконтрольную Украине территории идут из некоторых арабских стран.

Офицер народной милиции сослался на закон военного времени и отказался приводить в пример наименования боеприпасов, которые использует ВСУ. Однако он подчеркнул, что случаи применения запрещенных боеприпасов со стороны украинской армии только увеличиваются.

Ранее в республиках Донбасса сообщили о том, что ВСУ обстреливает города ракетами, оснащенными запрещенными минами «Лепесток». 24 августа 2022 года постоянный председатель России при ООН Василий Небензя показал мины на заседании Совета безопасности и продемонстрировал их малозаметность.