Лобода заявила, что больше никогда не будет выступать в России

Украинская исполнительница Светлана Лобода утверждает, что ни при каких условиях не согласится больше выступать в РФ, ни на концертах, ни на частных мероприятиях.

Певица Светлана Лобода дала интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

В ходе общения знаменитость дала обещание никогда более не выступать в РФ, в том числе на корпоративах. Артистка заверила,что на ее решение не повлияют даже огромные деньги.

Лобода призналась, что ей время от времени поступают заманчивые предложения, от которых раньше бы она не отказалась, но не теперь.

Звезда сцены ответила на вопрос о вероятности своих выступлений в российском государстве так: "Конечно нет! Пусть идут частные вечеринки полным ходом. Теперь я отношения к ним не имею".

В доказательство исполнительница напомнила, что как только было объявлено о запуске спецоперации на Донбассе, она тут же отменила гастрольный тур по РФ.

Кроме того, не стала певица выступать и в столице Беларуси. Артистка утверждает, что все средства, потраченные россиянами и белорусами на билеты были возвращены.