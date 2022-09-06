Welt: Германия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2

Авторитетная немецкая газета Welt со ссылкой на источники в украинской администрации сообщила, что Германия отказалась поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2.

В ходе переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольц с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны не пришли к соглашению по поставках немецких современных модернизированных танков Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По данным источников, Олаф Шольц «сохранил негативную позицию» по поставкам ВСУ Leopard 2, так как они могут быть использованы не для целей обороны. При этом Германия не отказывается и дальше поставлять украинской стороне более легкое вооружение.

Ранее Шольца подвергли неоднократной критики за небольшие поставки вооружение для Украины. В свою очередь канцлер ФРГ отметил, что речь идет о боевых машинах, «которые не продают дилеры». Прежде, чем поставить их ВСУ, необходимо, чтобы военнослужащие Украины прошли соответствующую подготовку.

Международные аналитические агенства наблюдают снижение обещаний военной помощи и поставок вооружение из Европы в Украине примерно с конца апреля 2022 года. При этом агентства не исключают, что поставки могут проходить негласно.