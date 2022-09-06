Шахназаров посоветовал Максиму Виторгану переехать в Израиль

Блогер и журналист Михаил Шахназаров, назвав актёра Максима Виторгана "испуганным патриотом", порекомендовал артисту ехать в Израиль.

Публицист Михаил Шахназаров дал комментарии относительно беседы актера Максима Виторгана с ведущим телевидения Михаилом Шацем. Мнением по поводу писатель поделился в эфире своего Ютуб-шоу "Полный абзац".

Шахназаров окрестил Виторгана "испуганным патриотом", добавив, что тому нужно переехать в Израиль, если жизнь в РФ его напрягает.

Представитель СМИ со смехом высказался относительно просмотренного интервью: "Я посмотрел начало. Сидит в кепке Шац. А в кепке дома сидеть и в наушниках, это правило хорошего тона или комплексы? Вам лысина не идет, Михаил! А рядом Виторган - выдающийся актер современности. Сколько там у него "Оскаров". Пятнадцать?"

Чуть раньше Шахназаров иронично заявлял, что экс-супруга Шаца актриса Татьяна Лазарева намерена вернуться в родное государство только для того, чтобы ухудшить статистику по алкоголизму в России.