Физиогномист Павлов объяснил странный жест Пугачёвой у гроба Горбачёва
Физиогномист Артём Павлов рассказал, по какой причине певица Алла Пугачёва "пригрозила" покойному Михаилу Горбачёву, стоя у его гроба.
Физиогномист Артем Павлов объяснил, зачем Алла Борисовна "пригрозила" покойному Михаилу Сергеевичу, стоя у его гроба.
Специалист "прочитал" движения рук и мимику лица артистки. Он уверен, что действия Пугачёвой - знак внутренней беседы и опустошения, подавленности.
Павлов рассказал изданию "Daily Storm": "Указательный палец может означать что-то из спектра: "Я тебе говорила" или "Вот не слушал ты меня". Некий укор. Потирание рук - попытка себя успокоить, подготовиться к контакту с близкими усопшего".
Эксперт убеждён, что так как Примадонна не из тех, кто стесняется публичности, и часто общается с корреспондентами, значит вскоре пояснит, что имела в виду сама.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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