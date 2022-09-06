Физиогномист Павлов объяснил странный жест Пугачёвой у гроба Горбачёва

Физиогномист Артём Павлов рассказал, по какой причине певица Алла Пугачёва "пригрозила" покойному Михаилу Горбачёву, стоя у его гроба.

Физиогномист Артем Павлов объяснил, зачем Алла Борисовна "пригрозила" покойному Михаилу Сергеевичу, стоя у его гроба.

Специалист "прочитал" движения рук и мимику лица артистки. Он уверен, что действия Пугачёвой - знак внутренней беседы и опустошения, подавленности.

Павлов рассказал изданию "Daily Storm": "Указательный палец может означать что-то из спектра: "Я тебе говорила" или "Вот не слушал ты меня". Некий укор. Потирание рук - попытка себя успокоить, подготовиться к контакту с близкими усопшего".

Эксперт убеждён, что так как Примадонна не из тех, кто стесняется публичности, и часто общается с корреспондентами, значит вскоре пояснит, что имела в виду сама.