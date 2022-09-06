МИД России предупредил о риске эскалации в Приднестровье

Российское Министерство иностранных дел заявило, что есть риск эскалации в Приднестровье.

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило о риске эскалации конфликта на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Виталий Тряпицын в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

"Да, опасность эскалации есть", - ответил он на вопрос российского журналиста.

Также он напомним, что в последние месяцы в Приднестровье случились несколько терактов, из-за чего был повышен уровень террористической опасности.