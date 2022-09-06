МИД России предупредил о риске эскалации в Приднестровье
Российское Министерство иностранных дел заявило, что есть риск эскалации в Приднестровье.
Российское внешнеполитическое ведомство предупредило о риске эскалации конфликта на территории непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Виталий Тряпицын в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
"Да, опасность эскалации есть", - ответил он на вопрос российского журналиста.
Также он напомним, что в последние месяцы в Приднестровье случились несколько терактов, из-за чего был повышен уровень террористической опасности.
Опубликовано: Николай Скира
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