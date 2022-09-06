Дачники рассказали, как бороться с ржавчиной на груше

В последние десятилетия патогенных грибов в наших садах становится все больше, возрастает и их агрессивность.

Основными причинами являются:

теплая и влажная погода;

довольно сильные ветры;

несоблюдение нормы полива;

слишком загущенные посадки;

нерегулярные обрезки кроны.

Первые признаки заболевания проявляются уже в конце апреля – начале мая, затем они становятся все более заметными.

Основные симптомы ржавенного грибка такие:

пятна округлой формы, окраска оранжевая, бурая или коричневая;

с нижней стороны листьев появляются наросты;

листва светлеет, отмирает и опадает;

на поверхности пятен появляются черные точки;

дерево отстает в развитии, снижается урожайность.

Меры борьбы с ржавчиной на груше:

Специальных средств, которыми можно вылечить хроническую ржавчину у можжевельника, пока не изобрели. Поэтому придётся постоянно следить за состоянием и груши, и можжевельника. В случае появления листьев, изуродованных пятнами, они незамедлительно вместе с ветками срезаются и сжигаются, а дерево обрабатывается фунгицидами.

Для оздоровления груши обрезают сильно уничтоженные грибком побеги и ветви скелета на 5-10 сантиметров ниже места поражения. Срезанные участки на пораженных местах следует обработать 5% дезинфицирующим раствором медного купороса. Потом эти участки покрывают садовой пастой Благосад либо РанНет.

После схода снега грушу следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью или куправитом. Во второй раз опрыскивание проводят в начале цветения дерева, в третий раз – сразу после окончания цветения, и в четвертый раз – через 10 дней.

Для защиты от парши, ржавчины, монилиоза и других болезней, применяют «Скор». Препарат в количестве 2 мл растворяют в 10 л воды либо «Раёк», используя 1,5-2 мл средства на 10 л воды. Обработку данными препаратами проводят не меньше 3 раз в год: до распускания листьев, до появления первых цветочков и сразу после цветения. Действие препаратов наблюдается в течение трёх недель.

Используют настой древесной золы. В 10 литрах воды в течение двух суток настаивают 500 грамм золы. Применяют и раствор навозной жижи. Разводят жижу в воде (1:2), настаивают две недели и опять разбавляют. Взрослую плодоносящую грушу поливают 10-ю литрами настоя, а молодые деревья – 6-ю литрами.