Дачники рассказали, как бороться с ржавчиной на груше
В последние десятилетия патогенных грибов в наших садах становится все больше, возрастает и их агрессивность.
Основными причинами являются:
теплая и влажная погода;
довольно сильные ветры;
несоблюдение нормы полива;
слишком загущенные посадки;
нерегулярные обрезки кроны.
Первые признаки заболевания проявляются уже в конце апреля – начале мая, затем они становятся все более заметными.
Основные симптомы ржавенного грибка такие:
пятна округлой формы, окраска оранжевая, бурая или коричневая;
с нижней стороны листьев появляются наросты;
листва светлеет, отмирает и опадает;
на поверхности пятен появляются черные точки;
дерево отстает в развитии, снижается урожайность.
Меры борьбы с ржавчиной на груше:
Специальных средств, которыми можно вылечить хроническую ржавчину у можжевельника, пока не изобрели. Поэтому придётся постоянно следить за состоянием и груши, и можжевельника. В случае появления листьев, изуродованных пятнами, они незамедлительно вместе с ветками срезаются и сжигаются, а дерево обрабатывается фунгицидами.
Для оздоровления груши обрезают сильно уничтоженные грибком побеги и ветви скелета на 5-10 сантиметров ниже места поражения. Срезанные участки на пораженных местах следует обработать 5% дезинфицирующим раствором медного купороса. Потом эти участки покрывают садовой пастой Благосад либо РанНет.
После схода снега грушу следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью или куправитом. Во второй раз опрыскивание проводят в начале цветения дерева, в третий раз – сразу после окончания цветения, и в четвертый раз – через 10 дней.
Для защиты от парши, ржавчины, монилиоза и других болезней, применяют «Скор». Препарат в количестве 2 мл растворяют в 10 л воды либо «Раёк», используя 1,5-2 мл средства на 10 л воды. Обработку данными препаратами проводят не меньше 3 раз в год: до распускания листьев, до появления первых цветочков и сразу после цветения. Действие препаратов наблюдается в течение трёх недель.
Используют настой древесной золы. В 10 литрах воды в течение двух суток настаивают 500 грамм золы. Применяют и раствор навозной жижи. Разводят жижу в воде (1:2), настаивают две недели и опять разбавляют. Взрослую плодоносящую грушу поливают 10-ю литрами настоя, а молодые деревья – 6-ю литрами.
Опубликовано: Ангелина Крент
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