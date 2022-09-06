Правительство Латвии приняло решение прекратить выдачу ВНЖ россиянам и белорусам

Кабинет министров Латвии поддержал решение о прекращении выдачи видов на жительство (ВНЖ) гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года.

На сайте правительства Латвии уточняется, что поправки к закону об иммиграции предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь на территории страны.

Исключение составляют лица, которые находятся на территории Латвии длительное время, в том числе экс-граждане и неграждане страны. В большинстве случаев они не получили постоянный вид на жительство из-за статуса постоянного жителя Европейского союза или незнания государственного языка.

Предполагается, что граждане и неграждане Латвии, которые хотят стать гражданами иной страны и при этом остаться в Латвии, обязаны сдать тест на знание государственного языка и подтвердить наличие необходимых финансовых средств.

При этом эксперты говорят, что поправки в закон об иммиграции вызовет много проблем, так как значительная часть Латвии русскоязычная. Кроме того, некоторые граждане и неграждане Латвии, которые родились и прожили всю жизнь в этой стране не знают и никогда не учили государственный язык.