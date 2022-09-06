Поклонники Шатунова в его день рождения завалили могилу артиста белыми розами и испекли торты

6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 49 лет. Фанатки по случаю испекли торты и завалили могилу своего кумира белыми розами.

6 сентября текущего года могло исполниться 49 лет известному исполнителю Юрию Шатунову. Он ушёл в мир иной более, чем 2 месяца назад. На Троекуровском кладбище в день рождения знаменитости собрались около его 200 фанатов.

В 12:00 прошла панихида.

Поклонники принесли к месту захоронения артиста много букетов белых роз и не только. Могилу украсили самодельные открытки, мягкие игрушки.

Фан-клуб певца пригласил батюшку, приготовил бочонок кутьи: кушаньем поминали покойного все, кто пришел. После почитатели таланта экс-солиста группы "Ласковый май" достали термосы с чаем и разрезали солидный торт с 2-мя свечами в виде цифр 49.

Большой кусок оставили на могиле именинника.

Все, кто захотел посетил поминки в ближайшей столовой, которую оплатил фан-клуб Шатунова,