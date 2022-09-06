Опытные дачники рассказали о правилах посадки кизила на участке

Кизил — многолетний древовидный кустарник, который выращивают не только на юге, но всё ближе к северу России.

Для посадки нужно выбрать светлое и просторное место, где до ближайшего источника тени будет не меньше 5 метров. Но если в регионе летом очень жарко, то кустарнику лучше обеспечить полутень, посадив его среди деревьев. Грунтовые воды должны быть глубже 1,5 метра.

Почва подойдёт известковая, и хотя на кислом грунте кизил тоже будет расти, но это скажется на его развитии не в лучшую сторону. Ещё одна особенность посадки — количество кустов. Поскольку кизил зацветает очень рано, при температуре воздуха +12°C, и пчёлы в это время ещё не летают, то опыление происходит перекрёстно, ветром.

Чтобы ягоды лучше завязывались, нужно иметь 2–3 кустика на участке, на расстоянии 3–5 м.

Уход:

Кизил нуждается в постоянном очищении почвы от сора и рыхления на приствольном участке почвы, а так же его очень важно сезонно удобрять. В том числе уход заключается в обыкновенном увлажнении и формировании растения, при необходимости в укрытии на время морозов.

Для обеспечения вентиляции почвы следует периодически полоть приствольный круг и разрыхлять почву. Полив совершается в засушливый период времени, для того что бы не допустить ни в коем случае полного высыхания корня.

Для достижения высокой урожайности, дерево нужно удобрять. Календарь внесения удобрений для кизила следующий: начало лета, конец лета, время после полного сбора урожая. Если почва нейтральная, следует внести в середине лета древесную золу.

Правила формирования деревьев стандартны, проводить обрезку стоит исключительно во время сна растения.