The Economist: Запад начал признавать отсутствие эффекта от санкций против России

Авторитетное издание The Economist сообщает, что решение G7 («Большой семерки») ввести потолок цен на российскую нефть, фактически означает признание неэффективности санкций.

Эксперты The Economist проанализировали действия Европейского союза и стран «Большой семерки». Они пришли к выводу, что введение потолка цен на российскую нефть фактически является крайним шагом, так как никаких других рычагов давления на Россию не осталось.

Это означает, что решение введения потолка цен на нефть из России, которое приняли страны «Большой семерки» — признание того, что ранее введенные санкции в отношении российской экономики не действуют и не являются эффективным инструментом.

По оценки Международного энергетического агенства, экспорт нефти из России лишь незначительно упал с введения и ужесточения санкций. Если говорить в цифрах, то раньше российский экспорт составлял 8 миллионов баррелей в сутки, а с конца февраля в среднем составляет 7,4 миллионов баррелей в сутки.

При этом на долю стран G7 приходится лишь 45% общемирового ВВП. Многие крупные страны, в том числе Индия, Индонезия и Китая, не хотят связывать себя с западной внешней политикой, санкциями и эмбарго. Таким образом, если Европа полностью перестанет покупать российскую нефть, Россия начнет продавать ресурсы в Азию в больших объемах.