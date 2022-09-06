Лобода рассказала, что артисты из России не желают говорить с ней о спецоперации

Светлана Лобода в эфире Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" сообщила, что российские знаменитости не хотят обсуждать с ней спецоперацию.

Украинская исполнительница Светлана Лобода пожаловалась на коллег из России за то, что те не желают разговаривать с ней по поводу спецоперации.

Артистка стала гостьей шоу "Скажи Гордеевой" на Ютубе. В ходе интервью журналистке Екатерине Гордеевой собеседники затронули вопрос отношений известных личностей из РФ и Украины.

Певица отметила: "Я писала сообщения всем. Просила увидеть то, что происходит. Публиковала видео. Я потом поняла, что зря это делаю. Это не сработает. Это было бесполезно".

Лобода заявила, что каждый артист выбрал свой путь относительно происходящего в Украине. По словам звезды сцены, она не намерена контактировать с коллегами из России, так как не видит для себя иных вариантов.