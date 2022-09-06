Лобода рассказала, что артисты из России не желают говорить с ней о спецоперации
Светлана Лобода в эфире Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" сообщила, что российские знаменитости не хотят обсуждать с ней спецоперацию.
Украинская исполнительница Светлана Лобода пожаловалась на коллег из России за то, что те не желают разговаривать с ней по поводу спецоперации.
Артистка стала гостьей шоу "Скажи Гордеевой" на Ютубе. В ходе интервью журналистке Екатерине Гордеевой собеседники затронули вопрос отношений известных личностей из РФ и Украины.
Певица отметила: "Я писала сообщения всем. Просила увидеть то, что происходит. Публиковала видео. Я потом поняла, что зря это делаю. Это не сработает. Это было бесполезно".
Лобода заявила, что каждый артист выбрал свой путь относительно происходящего в Украине. По словам звезды сцены, она не намерена контактировать с коллегами из России, так как не видит для себя иных вариантов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Женщина гуляла с собакой без намордника, и за это поплатилась жизнью
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Распутину не выпускают из Турции из-за кражи документов
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон