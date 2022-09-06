Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Королева Елизавета II доверила ей миссию по формированию нового правительства. Ранее этот пост покинул Борис Джонсон, сообщает BBC.

Аудиенция Лиз Трасс у королевы закончилась, а это значит, что у британцев новый глава правительства. Политик стала пятнадцатым премьер-министром, которому Елизавета II доверила формирование правительства. Она третья женщина — после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй — занявшая эту должность.

Лиз Трасс вернется на Даунинг-стрит, где произнесет свою первую речь. Политик была избрана главой Консервативной партии, а значит, и премьер-министром, в понедельник.

Ранее королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона.

Обычно аудиенции проходили в Букингемском дворце, но по состоянию здоровья 96-летняя Елизавета II осталась в Балморале в Шотландии.