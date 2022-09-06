Дачники рассказали, почему подкормка йодом работает не всегда

Йод для растений также может быть полезен в качестве защиты от болезней, а подкормка йодом рассады и взрослых растений усиливает рост, цветение, ускоряет созревание плодов.

Содержание йода в окружающей среде важно для нормального обмена веществ, как для людей, так и для растений.

Официально йод не относится к микроэлементам, которые крайне необходимы огородным культурам для полноценного развития

Чистый йод в составе спиртового раствора не усваивается растениями - им нужна растворимая форма, ее можно найти, например, в люголе (KI - йодид калия).

О йоде, как средстве от болезней:

наглядный эксперимент по влиянию различных концентраций йода на провокаторы заболеваний томатов вы можете увидеть в видео ниже. По мне так, довольно наглядно и убедительно.

по поводу совета - развешивать открытые баночки с йодом в теплицах. Во-первых, йод разрушающе действует на поликарбонат. Во-вторых, не забываем, что он в больших количествах все же ядовит для человека.