Дачники рассказали, почему подкормка йодом работает не всегда
Йод для растений также может быть полезен в качестве защиты от болезней, а подкормка йодом рассады и взрослых растений усиливает рост, цветение, ускоряет созревание плодов.
Содержание йода в окружающей среде важно для нормального обмена веществ, как для людей, так и для растений.
Официально йод не относится к микроэлементам, которые крайне необходимы огородным культурам для полноценного развития
Чистый йод в составе спиртового раствора не усваивается растениями - им нужна растворимая форма, ее можно найти, например, в люголе (KI - йодид калия).
О йоде, как средстве от болезней:
наглядный эксперимент по влиянию различных концентраций йода на провокаторы заболеваний томатов вы можете увидеть в видео ниже. По мне так, довольно наглядно и убедительно.
по поводу совета - развешивать открытые баночки с йодом в теплицах. Во-первых, йод разрушающе действует на поликарбонат. Во-вторых, не забываем, что он в больших количествах все же ядовит для человека.
Опубликовано: Ангелина Крент
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