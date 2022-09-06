Под Херсоном российские взрывотехники уничтожили тонну украинских боеприпасов
Росгвардейцы нейтрализовали тонну украинских боеприпасов, обнаруженных в схронах ВСУ под Херсоном.
Во вторник, 6 сентября 2022 года, пресс-служба Росгвардии сообщила, что российские взрывотехники на специально оборудованной площадке обезвредили обнаруженные пару дней назад схроны боеприпасов ВСУ в Херсонской и Запорожской областей.
Отмечается, что общая мощность уничтоженных украинских мин, зарядов и детонирующих кабелей, которые с высокой вероятностью применялись бы бойцами ВСУ против российских военнослужащих и мирных жителей республик Донбасса, составила свыше тонны в тротиловом эквиваленте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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