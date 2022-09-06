Daily Mail: в США обнаружили тело внучки миллиардера Джозефа Оргилла III

Внучка американского миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла III была похищена в пятницу во время утренней пробежки. Источники Daily Mail подтвердили, что сегодня было обнаружено ее тело.

Погибшую внучку миллиардера звали Элиза Флетчер. Причина смерти на данный момент не разглашается и, по официальным данным, устанавливается. В пятницу во время утренней пробежки в районе 4:20 утра в городе Мемфис (штат Теннесси), неизвестные затолкали ее в темный внедорожник и увезли в неизвестном направлении.

Позже полиция города сообщила, что автомобиль, который фигурировал в деле, обнаружен в окрестностях. Кроме того, сообщалось о задержании подозреваемого, который был подвергнут допросу. Следователи пытались установить, было ли похищение случайным или нападавшие знали имя жертвы.

Журналисты предположили, что Элиза Флетчер была похищена с целью выкупа, так как являлась внучкой известного миллиардера Джозефа Оргилла III. Тем не менее, полиция эти данные не подтвердила.

Элиза Флетчер работала воспитательницей в детском саду города Мемфис. Кроме того, она являлась одной из немногих наследниц компании Orgill Inc. Годовой объем продаж компании составляет не менее трех миллиардов долларов последние несколько лет.