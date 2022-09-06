«У меня болело всё тело»- Фредди Меркьюри высказался о Лондонском балете

«Они заставили меня тренироваться на перекладине, разминать ноги… пытаясь сделать за неделю то, что они делали годами. Это преступление. Два дня спустя я умирал, у меня болели части тела, о которых я даже не знал».

В 1979 году хороший друг Фредди, Уэйн Иглинг, танцор лондонской труппы, попросил Меркьюри выступить с ними на благотворительном гала-концерте. Планировалось поставить две темы: всем известную « Богемскую рапсодию» и «Безумную мелочь по имени любовь».

Фредди подходил идеально, он мог не только великолепно спеть, но и отлично вписаться в хореографию.

Позже фронтмен Queen признался, что хорошо знал все движения, но когда играла музыка, вылезала спонтанная импровизация, которая мешала ему исполнять запланированное. Настолько, что Королевский балет решил внести изменения в образ артиста: одеть его в блестящие трико и полупуанты, Фредди совершал рискованные прыжки и летал по сцене.

«Петь вверх ногами было чудесно. Я дрожал от волнения. Я чувствовал себя полностью вне своей зоны комфорта. Я бы хотел, чтобы Мик Джаггер или Род Стюарт попробовали что-то подобное».

В тот вечер это выступление вызвало бурные овации. Лондонский Колизей тонул, пожертвования стремительно росли, заразительная энергия Фредди компенсировала отсутствие танцевальной техники, а слияние поп-музыки и балета в то время было чем-то новым, люди, которые там присутствовали просто «сошли с ума»...

«Я открыл для себя балет по телевидению, и мне нравилось его смотреть», — объяснил Фредди.

«Затем я подружился с сэром Джозепом Локвудом, президентом EMI, который также был президентом фонда Королевского балета, благодаря этому я смог встретиться со всеми теми людьми, которые меня восхищали. В конце я увидел танец Барышникова, это было потрясающе. Лучше, чем Нуриев, Лучше всех, потому что он действительно летал. Увидев его на сцене, я был так поражен, что почувствовал себя его поклонником».