Харламов сообщил, как выбирает женщин

Комик Гарик Харламов поделился информацией о том, как выбирает себе возлюбленную. Артист признался, что особых критериев у него нет.

Гарик Харламов в интервью представителям прессы поведал о своих отношениях с экс-супругой Кристиной Асмус и о том, как выбирает себе любимую женщину.

Знаменитость утверждает, что с уважением относится ко всем экс- и будущим женам, говоря об отношениях с бывшей супругой Кристиной Асмус.

Также звезда сцены признался, что никаких параметров, по которым тот выбирает спутницу жизни, у него нет, и важнее всего для него душа.

Харламов рассказал: "У меня не было никаких критериев. Ну какие? Рост такой-то, цвет волос такой-то? Нет, критерии - это все ерунда. Это же вопрос души.

Как, совпало - не совпало? С человеком надо общаться, узнать. Такого не бывает: ''Так, у меня критерии. Она идеально подошла, пойдем!'' Может быть, ты не подойдешь под ее критерии".