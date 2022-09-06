Опытные огородники поделились правильным уходом за огурцами в конце сезона

Огурец — это растение с огромным потенциалом. Урожай формируется как на основном стебле, так и на многочисленных пасынках, которые вырастают из пазухи каждого листа.

Как продлить срок плодоношения огурцов до конца сентября:

К концу августа огурцы уже заметно сдают, ведь близится завершение их жизни. Однако можно помочь им, и они еще до середины сентября, а то и дольше, будут отдавать урожай.

Основные причины, из-за которых начинает отмирать огуречник, это жара, холодные ночи, засуха, нехватка питания, старение, как корней, так и всего растения в целом. Поэтому нужно постараться омолодить растения огурца. Садоводы и огородники используют различные стимуляторы роста.

Например, очень эффективное стимулирующие действие на растения оказывают органические кислоты, в том числе и щавелевая кислота.

Приобрести щавелевую кислоту можно в магазинах пчеловодства, потому что она активно используется для решения проблем пчел, но в огороде она тоже становится палочкой-выручалочкой.

Желтеют литья у огурца: причины и решение:

Не стоит огорчаться и сразу же бежать в магазин за химическими средствами, если листья огурцов внезапно начали желтеть. Ведь есть способы не только решить подобные проблемы с огурцами, но и так же избежать их.

Самая первая хитрость – бороться с проблемами еще до высева семян огурцов. Их можно замачивать в растворах «Триходермина», «Фитоспорина», «Фитодоктора» и т.д. Так будет происходить обеззараживание посадочного материала, и появится стимул к ростовым процессам, а так же усилится иммунитет растений.

После того, как семена выдержаны в приготовленном по инструкции растворе, их можно высевать. Биопрепараты снимают множество проблем с заболеваниями растений.